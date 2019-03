Rootsi parlamendiparteid Liberaalid jälitab üks häda teise järel: esmalt teatas nende juht Jan Björklund, et lahkub partei väikese toetuse tõttu ametist, siis ilmnes, et erakonna europarlamendi liige Cecilia Wikström teenib kopsakat lisa mitme ettevõtte juhatuses, ning sellele järgnes paljastus, et teine partei liige Emma Carlsson Löfdahl üürib riigi raha eest Stockholmis korterit oma abikaasalt.