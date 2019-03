Briti seadusandjad lükkasid leppeta Brexiti tagasi

Eile lükati Suurbritannia peaministri Theresa May Brexiti lepe parlamendi alamkojas teist korda ülekaalukalt tagasi. Alamkoja liikmed lükkasid May 585 lehekülge pika Brexiti leppe esmalt tagasi jaanuaris aset leidnud hääletusel. Eile oli sellele vastu 391 parlamendiliiget, leppe poolt hääletas 242 rahvaesindajat. Alamkojas on kokku 650 saadikut.