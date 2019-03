New Yorgi prokuratuur esitas Manafortile 16 uut süüdistust

Manhattani ringkonnaprokuröri Cyrus Vance'i esitatud uute süüdistuste seas on ka süüdistus hüpoteegipettuses. Kui Manafort nende alusel süüdi mõistetakse, siis ei saa Trump talle armu anda, sest need on osariigi, mitte föderaaltasandi süüdistused.