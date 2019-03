Süürias sai Venemaa õhurünnakutes surma 13 inimest

Süüria suursaadik Venemaal lükkas kolmapäeval ümber kuuldused, et president Bashar al-Assad osaleb aprillis Krimmis toimuval Jalta majandusfoorumil.

Ajakirjanduses levisid varasemad teated, et president kavatseb osaleda foorumil, mis toimub Ukrainale kuuluval, ent Venemaa annekteeritud Krimmil poolsaarel.

Süüria idaosas andis viimase 24 tunni jooksul alla 3000 äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liiget.

"Daeshi (IS) liikmete arv, kes on meile alates eile (esmaspäeva) õhtust alla andnud, on tõusnud 3000-ni," ütles SüüriaDemokraatlike Jõudude (SDF) kõneisik Mustefa Bali.