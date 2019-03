USA presidendi sõnul on võimalused kaubandusleppeks Hiinaga head

"Ma arvan, et on väga hea võimalus, et lepe Hiinaga sünnib. Mina tahan seda lepingut ja Hiina tahab seda lepingut," sõnas Trump.

"Kuid sellega ei ole kiiret. Ma tahan, et leppes oleks kõik õigesti ja kui seda ei saavutata, siis me ei sõlmi seda üldse," rääkis president.

USA kaubandusvolinik Robert Lighthizer ütles teisipäeval, et USA ja Hiina kaubanduskõnelused jõuavad ilmselt lõpuni eelseisvatel nädalatel, kuid leppe saavutamine pole kindel.

USA ja Hiina ametnikud on kaheksa kuud kestnud kaubanduskonflikti lahendamiseks mõeldud kõneluste kohta vaheldumisi öelnud, et kas lepe on lähedal või et leppeni jõudmiseks on veel ees palju tööd.

Riigid on kehtestanud kahepoolsele kaubandusele tariifid 360 miljardi dollari väärtuses, kuid Lighthizer keeldus teisipäeval täpsustamast, kas Washington tühistaks leppeni jõudes seni kehtestatud tollimaksud.

Samal ajal ütles ta, et Washington jätab endale õiguse kehtestada uusi tollimakse, kui Hiina ei hoia kaubanduslepingust kinni.

"Peame säilitama õiguse, juhtugu praeguste tariifidega mis tahes, tõsta tariife olukordades, kus lepet rikutakse," lausus ta.

"See on asja tuum. Kui me seda ei tee, siis ei ole sellel kõigel mõtet," märkis kaubandusvolinik.

Washington nõuab Hiinalt märkimisväärseid muudatusi selle tööstuspoliitikale, sealhulgas riigi turgudesse sekkumise, mahuka riigiabi andmise ja Ameerika tehnoloogia varastamise lõpetamist.

Demokraadid on president Donald Trumpi süüdistanud kaubanduskõnelustel liigses leebuses ja väidavad, et pikaajaliste kaubandusprobleemide lahendamise asemel on Trump sõlmimas Hiinaga pealiskaudset lepet.

Lighthizer ütles teisipäeval, et lepe peab olema jõustatav, sest vastasel juhul "poleks president sellega nõus".

Euroopa Liit avaldas teisipäeval kümnepunktise plaani suhete tasakaalustamiseks Pekingiga ajal, mil kasvab mure Hiina investeeringute ning mõjuvõimu pärast, mis tal on kriitiliselt tähtsa taristu üle.

Euroopa liidritel palutakse ettepanek allkirjastada järgmisel nädalal Brüsselis. Kõrged Euroopa ametnikud ärgitavad neid võtma meetmeid EL-i väärtuste ja standardite kaitsmiseks ning hoiatavad, et Hiina on nii rivaal kui ka bloki suurim kaubanduspartner.

Käik langeb ajale kui USA ärgitab oma Euroopa liitlasi julgeolekukaalutlustel loobuma Hiina telekomihiiu Huawei tehnoloogia kasutamisest 5G mobiilsidevõrgu ehitamisel.

EL astus veebruaris ka suure sammu välismaiste ülevõtmiste rangema kontrollimise suunas ning Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström tunnistas, et mure Hiina pärast ei ole saladus.

Kaubandus EL-i ja Hiina vahel on päevas väärt üle miljardi euro, kuid Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineni sõnul vajab Euroopa majandussidemetes "tasakaalustatumaid ja vastastikuseid" tingimusi.

"EL peab kaubandus- ja investeerimissuhetes edendama jõulisemalt vastastikkust, looma võrdse mänguvälja ja kaitsma meie majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist mudelit," ütles Katainen.

EL-i paneb muretsema Hiina suutmatus avada oma turg välisfirmadele ja tohutu riigiabi, mis moonutab konkurentsi.