Venemaal anti välja Krimmi annektsiooni meenemünt

Venemaaa keskpank andis välja kaks miljonit uut viierublast meenemünti, mille tagaküljel on kujutatud eelmisel aastal valminud palju vastuolu tekitanud Kertši väina ületav sild, mis ühendab Venemaa Krasnodari kraid annekteeritud Krimmi poolsaarega.

19-kilomeetrine sild on Euroopa pikim ja see ehitati hoolimata Ukraina ning lääneriikide vastuseisust. Seda on nähtud kui Venemaa sammu, millega üritatakse Venemaast eemal asuv piirkond endaga tihedamalt siduda ja saavutada kontroll Aasovi mere üle.