Kliimaaktivism võib tuua Nobeli rahupreemia

«Tegime ettepaneku (anda preemia) Greta Thunbergile, sest kui me ei tee midagi kliimamuutuse peatamiseks toob see kaasa sõdu, konflikte ja pagulasi,» ütles Norra sotsialistist rahvasaadik Andre Ovstegard. «Greta Thunberg alustas massiliikumist, mida mina näen suure panusena rahusse.»

Kuus kuud tagasi avaldas toona tundmatu 15-aastane Thunberg Rootsi parlamendi ees meelt plakatiga, millel seisis «Koolistreik kliima nimel». Alates sellest on tema aktsioon kogunud populaarsust üle maailma. Kooliõpilased on streikideks tänvatele kogunenud Sydneys, Brüsselis, Berliinis, Haagis, Londonis ja teistes linnades.

Jaanuaris esines Thunberg Davosi majandusfoorumil ning ütles äri- ja valitsusjuhtidele: «Ma tahan, et satuksite paanikasse. Ma tahan, et te tunneksite hirmu nagu mina iga päev.»

Tüdruku sõnul on poliitikud ja võimul olevad inimesed pääsenud juba liiga kaua kliimakriisi vastu midagi ette võtmata. «Aga me hoolitseme selle eest, et nad enam ei pääseks. Jätkame koolistreike, kuni nad teevad midagi,» sõnas neiu eelmisel kuul Hamburgis meelt avaldanud kooliõpilasi toetades.