Varssavis arutatakse USA jõudude alalist paigutamist Poola

Portaal meenutas, et juba paar aastakümmet on olnud jutuks USA sõjaväebaasi rajamine Poola, kuid Washington hakkas seda mõtet toetama alles mullu septembris pärast Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Poola riigipea Andrzej Duda kohtumist.

Defence One meenutas, et Poola valitsus pakkus septembris võimalust eraldada USA baasi loomiseks kaks miljardit USA dollarit. Mõlemad riigid on NATO liikmed, kuid pakkumine on kahepoolne ja jääks NATO raamistikust välja.