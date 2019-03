Martin Helme valetas Deutsche Welle intervjuu toimumisaja kohta

Martin Helme vabandas oma intervjuus öeldut sellega, et intervjuu sai antud vahetult pärast valimisi.

«Esiteks andsin ma selle intervjuu vahetult peale valimisi, kui me ei osalenud veel koalitsioonikõnelustel,» kirjutas Martin Helme täna Facebookis.

See lause sisaldab aga vähemalt ühte valeväidet. Intervjuu toimus Deutsche Welle saate Conflict Zone produtsent Frank Suyaki andmetel sel esmaspäeval, 11.märtsil kell 11.00-11.35.

Esiteks olid valimised 4. märtsil, mistõttu ei saa kuidagi väita, et nädal hiljem aset leidnud intervjuu oleks toimunud vahetult pärast valimisi.

Teiseks on ülimalt vähetõenäoline, et Martin Helme EKRE fraktsiooni esimehena ei olnud teadlik, et Keskerakond plaanib kohe-kohe teha Isamaale ja EKREle ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisi pidada. Intervjuu algas kell 11.00, Keskerakonna juhatus teavitas avalikkust koalitsioonikõneluste alustamisest EKRE ja Isamaaga esmaspäeval pärast juhatuse koosolekut kell 12.30.