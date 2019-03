Soome vanadekodu esitas tapetud naise eest arve

Naise poeg Veijo Kujala ütles, et tema ema nägu oli pärast rünnakut nii paistes, et tal oli raske teda ära tunda.

«Mälestus sellest jääb minuga elu lõpuni,» ütles Kujala tragöödiat kirjeldades. «Neuroloog ütles, et rünnak põhjustas emal ajuverejooksu.»

«Nad helistasid mulle vanadekodust ja nõudsid minult tasu kogu kuu eest. Ma ütlesin, et nad oleksid pidanud minu ema elu hoidma, siis oleksin hea meelega maksnud,» ütles Kujala. «Lõpuks leppisime kokku, et seoses «erilise juhtumiga» maksab mees vaid nende päevade eest, mil ema vanadekodus tõepoolest elas.»

Vanadekodu töötajate sõnul oli mehe käitumine sageli ähvardav ja ettearvamatu. Osa neist oli veendunud, et tegemist polnud mehe jaoks kohase asutusega.

Kohalikud võimud teatasid, et alustasid juhtunu osas uurimist, aga poeg on pahane, et juurdlus nii kaua aega võtab.