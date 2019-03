Taavi Toom: Enne Euroopa Parlamendi valimis peab Brexitiga selgus olema

Milline võiks olla brittide sõnum Euroopa Liidule, et Brexitit edasi lükata?

See sõnum peaks olema väga konkreetne ja selgelt põhjendatud mille jaoks ja kui pikka aega soovitakse. See otsus on Briti valitsuse teha ja praegu me eeldame, et 20. märtsil on parlamendis veel üks hääletus olemasoleva leppe üle ja siis selgub, kas see lepe läheb lõpuks parlamendis läbi või mitte. Ajapikenduse andmiseks on vaja kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide nõusolekut. Keegi ei oska praegu ka öelda, milline Euroopa Liidu poolne vastus saab olema.

Eesti valitsus otsustas täna toetada brittidele lisaaja andmist.

See on mõistlik. Seda on vaja brittidele ja meile endile.

Miks peaks Euroopa Liit brittidele vastu tulema?

On kõigi osapoolte huvides, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust toimuks võimalikult valutult ja selle leppe alusel korrapäraselt, mitte läbi kaose, mis võib tekitada ka globaalseid tagasilööke. Ma olen enam kui kindel ja võiksin võtta lahjat mürki, et Euroopa Liit ei ole enam valmis järele andma lahkumisleppe tingimuste osas.

Kas Iiri Vabariik võidaks sellest, kui britid lahkuksid võimalikult kiiresti ja ilma leppeta?

Iirimaad puudutab Suurbritannia lahkumine kõige enam, seda läbi väga tihedate majandus- ja kaubandussuhete ja Iiri saarel valitseva olukorra kaudu. Seal on väga oluline hoida rahu ja stabiilsust ning vältida füüsilise tugeva piiri teket. Iirlased oleksid leppeta lahkumise puhul väga mures, sest ka nemad ei tea, mis saab edasi. Iirimaa piirist saab siis Euroopa Liidu välispiir ja nende asi on seda piiri kontrollida. Nii et ka Iirimaa on selles protsessis natukene «kahvlis».

Teoreetiliselt on brittidel veel võimalik see lahkumisotsus puruks rebida. Aga nad ei saa seda ju teha!

Teoreetiliselt ei saa seda võimalust maha kanda, aga praktiliselt oleks see kõige viimane kõigi teiste võimaluste reas. See nõuaks tõenäoliselt uusi valimisi ja teistsuguse valitsuse võimule tulemist, kes tahaks selle avalduse tagasi võtta. Praegu on ju rahvas rääkinud ja valitsus on püüdnud rahva enamuse tahet Euroopa Liidust lahkuda ellu viia. Ilma valimisteta või uue referendumita ma ei näe võimalust avalduse tagasivõtmiseks.

Teoreetiliselt oleks ilmselt parim kõigile, kui Briti parlament kuulutaks välja uue referendumi lootuses, et siis hääletab enamus Euroopa Liitu jäämise poolt.

Häda on selles, et praeguses Briti parlamendis ei toetaks enamus seda lahendust. Tegemist on niiöelda «poodud parlamendiga». Me teame, mille vastu nad on, aga me ei tea, mille poolt nad on. Tegelikult on referendumi korraldamine ka kõige aeganõudvam stsenaarium praegusest olukorrast väljatulemiseks. See võtab vähemalt pool aastat aega.

Kordame üle: enne Euroopa Parlamendi valimisi peab brittide lahkumine olema selge?