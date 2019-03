USA Esindajatekoda pooldas ühehäälselt Muelleri raporti avalikustamist

Esindajatekoda toetas häältega 420-0 mittesiduvat resolutsiooni, andes nii mõista, et oleks tugevalt vastu, kui president Donald Trump või justiitsminister Bill Barr üritaksid piirata Kongressile ligipääsu Muelleri juurdluse tulemustele.

Arvatakse, et Mueller on peagi valmis lõpetama ligi kaks aastat kestnud juurdlust selle kohta, kas Trumpi meeskonnas esines 2016. aasta presidendivalimiste käigus kokkumängu Venemaaga.

Mueller on juba esitanud süüdistuse üle kolmekümnele isikule ja ettevõttele, nende hulgas ka kuuele endisele Trumpi lähedasele abile või koostööpartnerile. Viis neist on tunnistanud end süüdi või on nende süüd tõestatud kohtus.