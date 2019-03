PERSOON. Kliimasoojenemisega võitlev Pipi

Julgelt maailma vägevate hulgas liikuvat ja süngel toonil kliimamuutustest rääkivat tillukest Greta Thunbergi on võrreldud Jeanne d’Arci ja Pipi Pikksukaga. 16-aastase patsidega Rootsi koolitüdruku sõnul pole ta kuidagi eriline, kuid tal on moraalne kohus maailmale selgeks teha, et kliimamuutuste peatamisega on tuli takus.