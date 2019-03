EL: doonorid lubasid süüria tsiviilisikutele 7 miljardit dollarit abi

ÜRO humanitaarabijuht Mark Lowcock väljendas abilubaduste suuruse üle rahulolu, kuid rõhutas, et sõja tõttu kannatavate süürlaste viletsusele võib lõpu teha vaid poliitiline lahendus konfliktile.

Umbes 80 protsenti Süüria rahvastikust elab äärmuslikus vaesuses ja konfliktis on üheksa aastaga hukkunud üle 400 000 inimese. Süüriast on pagenud pea kuus miljonit inimest ja sama paljud on sunnitud riigis oma kodudest lahkuma.