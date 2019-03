Uus-Meremaa mošeerünnakutes hukkunute arv tõusis 49ni

Arderni sõnul tapeti reedese palvuse ajal Deansi avenüül asuvas Masjid Al Noori mošees 30 inimest. Linwoodi avenüül asuva Linwood Masjidi mošee sees tapeti seitse ja selle lähedal veel kolm inimest, lisas ta.

Haiglas on rohkem kui 20 raskelt viga saanud inimest, ütles peaminister.

Pealtnägijad rääkisid, kuidas ohvreid tulistati lähedalt ning arvatakse, et hukkunute seas on ka naisi ja lapsi.

«On selge, et seda saab nüüd pidada vaid terrorirünnakuks,» lausus Ardern. «Meile praegu saadaolevail andmeil näib, et seda (rünnakut) oli planeeritud põhjalikult.»

«Leitud on kaks kahtlusaluste sõidukite külge kinnitatud lõhkeseadeldist ning need kahjutustati,» lisas peaminister.

Tulistamiste tõttu tõstis valitsus Uus-Meremaa ohutaseme tasemele «kõrge». «Tõstsime ohutaseme madalalt kõrgele,» lausus Ardern.

Meedia andmeil algas tulistamine Masjid Al Noori mošees umbes kell 13.45 (Eesti aja järgi kell 2.45).

Mošees viibinud Ramzan rääkis ajakirjanikele, et enne rünnakut valitses pühakojas täielik vaikus, sest palvus oli just algamas.

«Nagu see on ikka enne teenistuse algust, sa oleks võinud kuulda nõela kukkumist,» kirjeldas ta hetke enne, kui ründaja tule avas. «See algas pearuumis... Ma olin kõrvalruumis, nii et ma ei näinud, kes tulistas, aga ma nägin inimesi jooksmas ruumi, kus mina olin, ma nägin inimesi, kes olid verega kaetud ja osa inimesi lonkas. Sel hetkel sain aru, et asi oli tõesti rõsine.»

Ründaja saabus Austraaliast

Ühte mošeed rünnanud mees oli austraallane, kuid esialgu pole päris selge, kui palju ründajaid kokku oli.

Arderni sõnul on kinni peetud kolm meest. Politsei rääkis varem, et kinni on peetud kolm meest ja üks naine.

Rünnaku eest vastutuse võtnud Austraalia kodanik avaldas 74-leheküljelise immigrantidevastase manifesti, milles ütles, et on 28-aastane valgenahaline austraallane, kes tuli Uus-Meremaale vaid rünnakut kavandama ja selleks harjutama. Kirjutises selgitas mees, et pidas rünnakut terroriaktiks.

Teadaolevalt kandis ründaja vähemalt ühte rünnakutest internetis üle. Politsei on palunud inimestel salvestist mitte jagada.

Ühel sotsiaalmeediakontol avaldati ka pilte poolautomaatsest tulirelvast, mis oli kaetud ajalooliste isikute nimedega. Paljud nendest isikutest olid seotud islamiusuliste tapmisega.

Arvatav asutraallasest ründaja filmis endast enne tulistamist video, kus oli näha tema kõrval istmel kolme relva. FOTO: AP/Scanpix

Ka Austraalia peaminister Scott Morrison kinnitas, et Christchurchi linnas tulistas inimesi paremäärmuslasest vägivaldne terrorist, kes oli sünnijärgne Austraalia kodanik. Peaminister keeldus rohkem üksikasju täpsustamast ning rõhutas, et uurimist juhivad Uus-Meremaa võimud.

«Paljud tulistamisest otseselt puudutatud inimesed on Uus-Meremaale tulnud sisserändajatena, nad võivad olla isegi siin põgenikud... Nemad on osa meist. Inimene, kes nende vastu vägivallaakti toime pani, ei ole seda,» rõhutas Uus-Meremaa peaminister Ardern.

Politsei ütles kõikidele Uus-Meremaa moslemitele, et nad ei läheks täna, islami pühal päeval mitte mingil juhul mošeesse.

Kriketitiim pääses napilt rünnakust

Rünnakust pääses napilt Bangladeshi kriketimeeskond, kes tuli Christchurchi Uus-Meremaa vastu mängima. Mängijad olid bussiga lähenemas Hagley Parkis asuvale Masjid Al Noori mošeele, kui tulistamine algas.

Mängijad kuulsid laske, astusid bussist välja ja jooksid lähedalasuvale Hagley staadionile, kus kohtumine Uus-Meremaaga toimuma pidi.

«Nendega on kõik korras, kuid nad on vaimselt šokis. Palusime meeskonnal püsida hotellis,» lausus meeskonna pressiesindaja.

Massitulistamised on Uus-Meremaal haruldased. Riik karmistas relvaseadusi ja piiras ligipääsu poolautomaatsetele tulirelvadele 1992. aastal kaks aastat pärast seda, kui üks vaimselt häiritud mees lasi Aramoana linnas maha 13 inimest.