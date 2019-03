Uus-Meremaa mošeerünnakutes hukkus 40 inimest

Haiglas on rohkem kui 20 raskelt viga saanud inimest, ütles peaminister.

«On selge, et seda saab nüüd pidada vaid terrorirünnakuks,» lausus Ardern. «Meile praegu saadaolevail andmeil näib, et seda (rünnakut) oli planeeritud põhjalikult.»

«Leitud on kaks kahtlusaluste sõidukite külge kinnitatud lõhkeseadeldist ning need kahjutustati,» lisas peaminister.

Kinni on peetud neli inimest ja üks neist on austraallane.

Rünnaku eest vastutuse võtnud mees ütles oma 74-leheküljelises immigrantidevastases manifestis, et on 28-aastane valgenahaline austraallane, kes tuli Uus-Meremaale vaid rünnakut kavandama ja selleks harjutama. Kirjutises selgitas mees, et pidas rünnakut terroriaktiks.