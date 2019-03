Põhja-Korea ähvardab katkestada kõnelused ja alustada tuumakatsetusi

Põhja-Korea asevälisminister Choe Sun-hui lausus välisdiplomaatidele, et USA raiskas hiljutisel president Donald Trumpi ja Kimi kohtumisel Vietnamise kuldse võimaluse.

Choe rõhutas, et Põhja-Korea nõudis kohtumisel Vietnamis viie olulise majandusliku sanktsiooni tühistamist, mitte kõikidest loobumist, nagu väitis kõneluste katkemise järel Trump.

«On selge, et USA on sel korral tuulde lasknud kuldse võimaluse,» sõnas ta. «Ma pole kindel, miks USA esines selle teistsuguse kirjeldusega. Me pole kunagi palunud täielikult sanktsioonidest loobumist.»