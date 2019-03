Mošeeründaja: radikaliseerusin pärast Marine Le Peni lüüasaamist

Austraalia meedia andmeil oli ründaja pärit Uus-Lõuna-Walesi osariigist, mille pealinn on Sydney. Riigi politsei teatel suurendatakse osariigis mošeede juures patrulle.

Rünnaku eest vastutuse võtnud Austraalia kodanik avaldas 74-leheküljelise immigrantidevastase manifesti, milles ütles, et on 28-aastane valgenahaline austraallane, kes tuli Uus-Meremaale vaid rünnakut kavandama ja selleks harjutama. Kirjutises selgitas mees, et pidas rünnakut terroriaktiks.