Täna kaheksa aastat tagasi alanud Süüria sõjas on surma saanud üle 370 000 inimese, kellest 112 000 olid tsiviilelanikud.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus, millel on allikatevõrgustik üle terve Süüria, teatas, et hukkunute seas on üle 21 000 lapse ja 13 000 naise.