Prantslanna mõrvas kahtlustatava isa on Eesti politseinik

Üks sõpradest, kellega eelmisel reedel sünnipäeva tähistati, rääkis Daily Mailile, et Belorusov oli olnud täiesti normaalne ja rahulik. «Ta ei maininud mitte midagi oma ekstüdrukust, ma isegi ei teadnud temast tänaseni mitte midagi. Ta ei öelnud mitte midagi isegi selle kohta, et miks ta Londonist tagasi on - arvasin, et see on sünnipäeva tõttu,» rääkis sõber.