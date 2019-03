Eesti Raudtee müüs Skoone bastioni naaberkinnistu maha

«Olime veendunud, et Suurtüki 12 kinnistu enampakkumise alghind oli sel korral piisavalt atraktiivne, et meelitada potentsiaalseid ostjaid,» ütles AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Kõnealust kinnistut ihaldab endale ka Tallinna linn, kellel on eelisostuõigus ehk võimalus asuda enampakkumise võitja asemele. Tallinna linn on juba varem hoiatanud kinnistu võimalikke ostjaid, et kinnistule ei anta vähimatki täiendavat ehitusõigust. Küll aga on kinnistuomanikul kohustus restaureerida kinnistul olevad vanad hooned muinsuskaitse nõuetele vastavalt.

«Tahaks veelkord üle toonitada, et kui keegi peaks seda kinnistut osta tahtma, siis ei maksa loota, et linn sinna täiendava ehitusõiguse annaks. Kindlasti kaasneb kinnistu ostuga kohustus seal täna asuvad hooned korda teha,» ütles linnapea Taavi Aas jaanuari lõpus. Aasa sõnul ei maksa loota ka sellele, et linnavõimu vahetumine võiks olukorda muuta. «Seal on muinsuskaitse piirangud peal ja ma arvan, et ükski linnavõim ei hakka neid seal muutma. Linn on endiselt valmis seda kinnistut omandama, et see piirkond avaliku alana välja arendada,» ütles Aas.