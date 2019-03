Enamik sakslasi tahab Merkeli püsimist kantslerina järgmiste valimisteni

Suurem osa Saksa valijaid leiab, et Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) on olnud oma poliitika ajamisel edukas ning enamik inimesi tahab, et kantsler Angela Merkel jätkaks valitsusjuhina kuni oma ametiaja lõpuni 2021. aastal, selgus telekanali ARD värskest küsitlusest.