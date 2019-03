Etioopia ja Indoneesia õnnetuslennukite stabilisaatorid olid sarnaselt moondunud

Ajaleht The New York Times vestles inimesega, kelle ülesandeks on kontrollida suhtlust pilootide ja lennujuhtide vahel, ning tema sõnul olla Ethiopian Airlinesi lennuki piloot teatanud minut pärast õhkutõusu probleemidest lennuki kontrollimisel ning lennuki liikus tõusu ajal madalamalt, kui on turvaline kõrgus.