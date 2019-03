Lapsed on hakanud ISISe aladelt Soome tagasi pöörduma

Meediakontserniga Lännen Media kõnelenud Vanhanen selgitas, et kuigi ISISe territooriumilt Soome tagasi pöördujate hulk on endiselt väike, võib peagi jõuda koju rohkem lapsi, sest terrorirühmituse viimane tugipunkt on langemas ning juba pikemat aega on inimesed otsinud teed sealt välja.

Soome kaitsepolitsei (SUPO) andmeil on Süüria ja Iraagi konfliktipiirkondadesse reisinud Soomest üle 80 inimese, nende seas umbes 30 last.

Soome siseminister Tarja Mankkinen ütles Lännen Mediale, et omavalitsused peaks organiseerima tagasipöördujate rehabiliteerimise ning eriti oluline on see laste puhul, kes on näinud pealt äärmuslikku vägivalda.

Läinud nädalal tegi Soome koos teiste Põhjamaadega ettepaneku rajada rahvusvaheline kohus, et mõista õigust nende üle, kes on Lähis-Idas võidelnud terrorirühmituse ISIS ridades.

Ida-Soome Ülikooli kriminaalõiguse professor Matti Tolvanen ütles YLE-le, et on vähetõenäoline, et Soome suudaks mõista endiseid ISISe võitlejaid süüdi terrorismis, kuna konfliktipiirkondades on äärmiselt keerukas viia läbi eeluurimist.

Soome siseminister Kai Mykkänen on kinnitanud, et riik ei takista ISISe ridades võidelnud kodanike naasmist, kuid ei aita neid ka kuidagi.

Hiljuti vestlesid CNN ja mitmed teised väljaanded end Sannaks nimetanud soomlannaga, kes viibib põgenikelaagris Ida-Süürias. Naise väitel oli ta suundunud ISISe aladel koos oma abikaasaga, tal olla mitu last ning ta soovivat tagasi Soome pöörduda.