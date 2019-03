Türgi mõistis austraallase süüdi IS-i kuulumises

Melbourne'ist pärit muusik Neil Prakash on viibinud Türgi vanglas alates 2016. aastast, kui ta peeti kinni piiriületuskatsel Süüriast. Türgi võimude sõnul suundus austraallane vastupidises suunas Türgist Süüriasse 2013. aastal, et liituda IS-iga.

Prakashi on näha mitmes IS-i videos ja teda on seostatud rünnakuplaanidega Austraalias. Samuti on ta õhutanud rünnakutele USA-s, kirjutas Associated Press.