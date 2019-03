Austraalia linn saatis Elton Johni saatel viimsele teele armastatud krokodilli

Linnaelanikke aga üllatas, millist huvi krokodilli surm üleilmselt äratas. «Bismarck oli kohalikele ja turistidele suureks rõõmuks, sest ta näitas end alati turvalisest kaugusest hea meelega,» rääkis üks ärasaatmisel viibinud kohalikest. «Ma usun, et ta elas tõekspidamise järgi, et kui te mind rahule jätate, jätan ma teid rahule.»

Kuid kõik ei suhtunud Bismarcki ärasaatmisse samasuguse emotsiooniga. Kohalik parlamendisaadik Nick Dametto ütles, et roomaja surm on siiani uurimise all ja seni pole mingeid tõendeid, et ta suri kuuluhaava.