Argentina arstid sundisid vägistatud 11-aastast sünnitama

«Luciale anti tihti ravimeid, mille toimet talle ei seletatud,» ütles regiooni naiste õiguste eest võitleva organisatsiooni Caribbean Committee for the Defence of Women’s Human Rights direktori Celia Debono.

«26. veebruaril, päeval, mil keisrilõige läbi viidi, kästi tal kogu päeva paastuda ja ainsad ravimid, mis talle manustati olid loote kasvu ja arengu soodustamiseks,» lisas Debono. «Lucia emale öeldi, et need olid vitamiinid.»

Arstid olevat Luciale öelnud, et raseduse katkestamise korral võib ta surra ja talle süstitakse vitamiine, sest ta kannatab aneemia all. «Tegelikult süstiti talle steroide, et loote kasvule ja arengule kaasa aidata, kuigi Lucia ema palus kirjalikult, et taolisi ravimeid ei kasutataks.»