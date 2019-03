Meeleavaldajad piirasid sisse Serbia presidendipalee

Sündmuskohale saabus märulipolitsei ja püüdis kümneid inimesi, nende seas ka opositsiooniliidreid hoonest välja ajada. Protestijuhid ütlesid, et ei lahku enne, kui neile antakse eetriaega õhtuses peamises uudistesaates.

Serbia siseminister Nebojsa Stefanović hoiatas meeleavaldajaid, et need lahkuksid telehoonest, vastasel korral sisenevad politseinikud, et «kaitsta kõiki Serbia TV ajakirjanikke».