Slovakkia presidendivalimiste esimese vooru võitis Čaputová

Kuna ükski kandidaat ei kogunud esimeses voorus üle 50 protsendi häältest, korraldatakse 30. märtsil teine voor, milles on vastamisi Čaputová ja Šefčovič.

Čaputová, kellest võib saada Slovakkia esimene naispresident, ütles laupäeval poolehoidjatele, et ta on "tänulik selle usalduse eest, kuna see näitab üleskutset muutusele".