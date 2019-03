Politsei otsib Tallinnas kadunud Alexandrat

Alexandra lahkus eile õhtul oma Tallinnas Tammsaare teel asuvast kodust. Tal oli seljas helebeeži värvi jope, jalas musta värvi saapad ja musta värvi püksid ning peas musta värvi müts. Alexandra on täidlasema kehaehitusega ja tal on tumedad lühikesed juuksed.

Info naise kadumisest on edastatud politseipatrullidele ning politseinikud on kontrollinud nii rongi- kui bussijaama ja laevareisijate nimekirju veendumaks, et naine ei ole riigist lahkunud.