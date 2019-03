Badghisi provintsivolikogu liige Mohammad Naser Nazari ütles, et sõdureil ei lubatud piiri ületada ja nende saatus on teadmata.

Provintsivalitsuse esindaja Jamshid Shahabi ütles, et jätkuvas lahingus Talibaniga B ala Murghabi piirkonnas on saanud surma 16 ja haavata 20 sõdurit. Shahabi lisas, et Taliban on kaotanud lahingus üle 40 võitleja.