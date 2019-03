New Yorgi sadamast avastati 77 miljoni dollari väärtuses kokaiini

Rekordkogus kokaiini leiti Newarki sadamast pärast seda, kui ametivõimud tuvastasid korratult suletud konteineri ukse, ütles USA narkovastase võitluse agentuuri (DEA) eriagent Erin Mulvey. «Uks oli see, mis viitas sellele, et kõik pole korras.»

Ametivõimud avasid konteineri ja avastasid sealt 60 kotti, milles oli valge pulber. Sündmuskohal läbi viidud testid tõestasid, et tegu on kokaiiniga.

Mulvey sõnul oli pakkide taga last kuivatatud puuvilju ja uimastid laaditi tõenäoliselt uksele lähemale, et see oleks kaubitsejatele lihtsasti ligipääsetavam. Laev oli edasi suundumas Belgiasse Antwerpi.

«Tegu on märkimisväärse leiuga, suurimaga New Yorgi/Newarki sadamas 1994. aasta maikuust,» ütles USA tolli-ja piiriameti New Yorgi üksuse direktor Troy Miller. 1994. aastal arestitud last sisaldas tema sõnul 2700 kilo kokaiini.