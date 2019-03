Saksa välisminister: tapjaroboteid tuleb reguleerida

Saksa välisminister Heikko Maas ärgitas rahvusvahelisele koostööle, et luua regulatsioonid kaasaegsetele relvasüsteemidele. Maas hoiatas, et autonoomsete relvasüsteemidega, kõrgtehnoloogiliste rakettidega, küberrünnakutega ja bioloogiliste relvadega käivad kaasas kontrollimatud riskid.

«Tapjarobotid, mis teevad elu ja surma otsuseid anonüümsel andmestikul ja pole inimeste kontrolli all, on juba täna šokeeriv reaalsus,» ütles Maas. «Küsimus seisneb selles, kas meie kontrollime tehnoloogiad või kontrollib see meid.»