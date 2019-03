Prügi matab Rooma enda alla

Turistide Rooma võib ju olla maailma kauneim linn, ent probleem on selles, et kui astud väljapoole ajaloolist südant, asendub imetlus lõputu õudusunenäoga, mida roomlane Edoardo kirjeldab nii: «See linn on imeilus, kui sa vaatad üles, ja häbiplekk, kui vaatad alla.» Lihtne, tõene ja täpne kokkuvõte.