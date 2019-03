Islamiriigi viimases tugipunktis võib veel olla 5000 inimest

Süüria idaosas Baghouzi külas on IS-i "kalifaadi" viimaselt maalapilt seni lahkunud kümneid tuhandeid segaduses naisi, lapsi ja mehi ning lahkujate vool ei näi lõppu olevat.

Tsiviilelanike ja allaandnud IS-i võitlejate mass on tekitanud enklaavi vallutada üritavates Süüria Demokraatlikes Jõududes (SDF) hämmingut ja aeglustanud selle pealetungi.

USA juhitava koalitsiooni toel võitlev SDF on andnud pühasõdalaste tugipunktile nädala jagu ägedat õhutuld, sundides tuhandeid võitlejaid ja nende pereliikmeid alistuma.

SDF-i pressiesindaja Kino Gabriel ütles pühapäeval pressikonverentsil aga, et viimase vastupanutaskust lahkunud inimrühma hinnangul on seal endiselt umbes 5000 inimest.

Ta hoiatas aga, et SDF ei ole sellele arvule kinnitust saanud.

SDF-i pressiesindaja sõnul võib IS-i riismete alistamiseks kuluda veel mitu päeva. "Ma loodan, et ei kulu rohkem kui nädal, kuid see on mu isiklik hinnang," ütles ta.