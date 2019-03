USA eitab teadet kuni 1000 sõduri jätmisest Süüriasse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas eile, et kuna kõnelused Türgi, USA-toetatud kurdi vägede ja Euroopa liitlastega ei ole andnud kokkulepet turvatsooni loomiseks Süüria kirdeosas, kavatseb USA jätkata koostööd kurdi võitlejatega.

Ajaleht kirjutas viitega USA ametiisikutele, et plaani kohaselt võib Süüriasse jääda kuni 1000 USA sõjaväelast.

«Suure USA ajalehe tänaõhtune väide, et Ühendriikide relvajõud plaanivad jätta Süüriasse ligi 1000 sõdurit, on faktiliselt ebakorrektne,» ütles staabiülemate ühendkomitee juht kindral Joseph Dunford avalduses. «Veebruaris avalikustatud kava ei ole muutunud, me jätkame presidendi juhiste elluviimist ja USA vägede äratoomist.»