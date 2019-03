Hollandis avati trammis tuli, ründaja on jooksus

«Tulistamisjuhtum…Mitu inimest sai viga. Abi on saabunud,» säutsus Utrechti politsei Twitteris. «Tulistamine toimus trammis. Appi on saadetud mitu traumahelikopterit.»

Politsei lisas, et trammi ümbritsev piirkond on evakueeritud ja juhtunut uuritakse kui võimalikku terrorirünnakut.

Hollandi terroritõrjeteenistuse (NCTV) juht Pieter-Jaap Aalbersberg säutsus Twitteris, et peab juhtunu valguses kriisikonsultatsioone. «NCTV jälgib olukorda. Kohalike ametivõimudega on tihe kontakt. Me ei saa välistada terroristlikku motiivi. Kriisimeeskond on aktiveeritud.»