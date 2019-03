«Ühegi naistearsti soov ei ole teha aborti»

Ei ole kuigi tavaline, et naistearstid on poliitiliselt aktiivsed, ometi tegid nad nüüd avaliku pöördumise peaminister Jüri Ratase poole. Miks nad seda tegid?

Eesti naistearstide selts on aastakümneid seisnud naiste, laste ja perede hea tervise eest. 1992 loodi raseduskatkestuste andmekogu ja tänu sellele on meil väga hea riiklik statistika. Pärast Eesti taasiseseisvumist tehti tuhande fertiilses eas naise kohta (aastas – VK) umbes 70 aborti. 2017 olime jõudnud 14-ni. Eesti abortide arv on üks madalamaid maailmas. Oleme jõudnud selleni tänu terviseõpetusele haridusasutustes. Rasestumisvastased vahendid on vabalt kättesaadavad, nende valik on suur ja nad on taskukohased. Meil on noorte nõustamiskeskused, kuhu pöördumiseks ei ole tarvis ei saatekirja ega vanema nõusolekut. See on olnud ühiskonna väga paljude rühmade suur ühine jõupingutus, et seksuaalharidus, terviseteadlikkus ja käitumismustrid on paarikümne taasiseisvuse aasta jooksul nii palju muutunud: 1992 oli abortide arv 28 000, 2017 ainult 4000.

Ma loen sellest pöördumisest välja, et naistearstid olid mures senise poliitika jätkumise pärast – ja et kui see muutub, siis on see ohtlik. Milles see oht seisneb?

Naistearstide hinnangul on olukord suhtelised hea, ja me teame, tänu millele on see saavutatud. Naistearste tegi ääretult murelikuks see, mis suletud uste tagant on meieni jõudnud. Niipalju, kui on teada, on teemaks olnud abordivabaduse piiramine. Me leiame, et meie kohustus on oma murega peaministri poole pöörduda.

EKRE poliitik Martin Helme on ajakirjanduses teatanud, et esimest korda Eesti taasiseseisvuse ajaloos on teadvustatud, et abortide arvu tuleb vähendada. Teie jutt ja arstide avaldus kinnitab, et see on niigi vähenenud pika aja jooksul. Miks ta püüab oma saavutatut näidata suurena, kuigi abortide arvu vähenemine on toimunud tema kodupartei kaasabita?

Ma ei tea, mis on EKRE ajend. Küll aga julgen ma rääkida naistearstide ja tervishoiutöötajate nimel, kes on aastaid pingutanud selle nimel, et abortide arv oleks võimalikult väike. Meile teeb muret, kui soovitakse hakata mõjutama naise õigust otsustada oma keha üle. Lõplik otsustamisõigus peab jääma inimesele endale, väga raske on kehtestada mingeid sotsiaalseid mõõdupuid, mille puhul oleks raseduse katkestamine lubatud. See on maailma tervishoiuorganisatsiooni ja paljude rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide soovitus, et raseduse jätkamine või katkestamine on naise isiklik otsus. Naistearstil on võimalik siin ainult nõustada, mitte inimese eest otsustada.

EKRE eesmärk on saavutada abortide riikliku rahastuse äravõtmine. Kui see teostub, mida see naistele tähendab?