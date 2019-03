Erdoğan: mošeerünnak on osa islamivastasest kampaaniast

Erdoğan ütles valimisüritustel, et saadaks riigist kirstus välja igaühe, kes üritaks sellist rünnakut toime panna Türgis ja näitas rahvale mošeeründaja filmitud videoklippi ning lõike veebis avaldatud manifestist. President kinnitas rahvale, et Uus-Meremaa mošeerünnak on osa ülemaailmsest islamivastasest kampaaniast.

«Mida ütleb see manifest? Et me ei tohiks minna Bosporuse väinast lääne poole, see tähendab Euroopa poole. Vastasel juhul tulevad nad Istanbuli, tapavad meid ja ajavad meid oma riigist välja,» sõnas president tuhandetele kampaaniaüritusele tulnud inimestele.