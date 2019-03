Muudatus hüvitiste süsteemis sunnib briti naised prostituutideks

Parlamendi töö- ja pensionikomisjon uurib hüpoteesi, mille kohaselt on madalapalgalistele mõeldud hüvitiste süsteemi muutmise ja seksi müümisega raha teenivate naiste arvu kasvu vahel selge seos.

Kõnealune hüvitiste süsteem on viimastel aastatel põhjustanud palju vastuolusid, kriitikute sõnul surub see inimesi laenu- ja üürivõlgadesse ning seab nad sõltuvusse toidupankade pakutavast abist, sest hüvitisega makstakse toetus välja liiga hilja ja paljude inimeste jaoks on toetust varasemast väiksem.

«On hulk inimesi, kes asuvad perekondade toitmiseks ja laenude väljanõudjate võimaliku vägivalla vältimiseks prostitutsiooni teele,» ütles parlamendisaadik ja komitee juht Frank Field. «Olen šokeeritud, et elan riigis, kus selline asi juhtub. Mu mõistus ütleb mulle, et ma ei peaks olema üllatunud, sest on väga keeruline tulla toime selle rahaga, mida hüvitiste süsteemi raames välja makstakse.»

Ligi 40 aastat parlamendis töötanud Fieldi sõnul on valitsus rumal, kui nad seda probleemi tõsiselt ei võta.

«Meil on piisavalt tõendeid ja oleme piisavalt mures, et seda uurimist alustada ning saada jälile, mis põhjustab neid šokeerivaid juhtumeid, mille raames inimesed on sunnitud oma põhivajaduste tagamiseks müüma seksi,» ütles saadik ja rõhutas veelkord, et komisjonil on piisavalt tõendeid, et näha seost prostitutsiooni ja hüvitiste süsteemi puuduste vahel.

«Naised müüvad seksi selleks, et tagada oma põhivajadused. Vahel saavad nad selle eest raha, aga vahel öömaja, alkoholi, narkootikume, toitu ja tubakat,» kirjeldas prostitutsiooniga raha teenivaid naisi toetav organisatsioon Changing Lives.

Suurbritannia prostituutide ühingu (ECP) pressiesindaja Niki Adams tervitas parlamendikomisjoni otsust asuda uurima seksi müümise ja hüvitise omavahelist seost. Adams kinnitas, et ühing saab viimastel aastatel üha rohkem kõnesid, mille raames räägivad naised muredest seoses hüvitisega.

«Naised kas ütlevad, et nad juba töötavad prostituutidena või räägivad ideest sellele teele minna, sest nende sissetulek on väike,» ütles Adams.

«Üks kahe lapse ema helistas ja ütles, et tegi arvutuse ja avastas, et tema sissetulek muutus pärast hüvitiste süsteemi muutumist kolmandiku võrra väiksemaks. Ta oli suures mures, ta nuttis. See oli kohutav,» kirjeldas Adams üht juhtumit. "Naine kirjeldas, et kaalub prostituudiks hakkamist, aga kardab, et sotsiaaltöötajad saavad sellest teada ja võtavad temalt laste hooldusõiguse."

Varem on ECP teatanud, et üha suurem hulk avaliku sektori töötajaid, näiteks medõed ja hooldajad, peavad lisaraha teenimiseks seksi müüma. Ühing võrdles prostitutsiooniga teenitavat palka teiste töödega, mida naised tavaliselt teevad ja jõudis järeldusele, et prostituutide tunnipalk on märkimisväärselt kõrgem.