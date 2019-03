Kallistused, lilled ja maooride sõjatants: Uus-Meremaa leinab mošeerünnaku ohvreid

Mitmete Uus-Meremaa koolide õpilased kogunesid eile tänavatele, et mälestada reedel mošeerünnakus hukkunud inimesi maooride traditsioonilise Haka sõjatantsuga. Sama tantsu esitasid ka Uus-Meremaa mootorrattaklubi liikmed.

Mootorrattaklubi liikmed ohvrite mälestuseks Haka tantsu tantsimas. FOTO: JOSEPH CAMPBELL / REUTERS / Scanpix

Riigi peaminister Jacinda Ardern seisis reedel silmitsi ühe oma ametiaja kõige tõsisema väljakutsega, sest Christchurchi linnas pandi toime riigi ajaloo ohvriterohkeim terrorirünnak. Kahes mošees tapeti kokku 50 inimest, veel üheksa on raskete vigastustega haiglaravil.

Esimest korda pärast reedest rünnakut parlamendi ette astudes ütles peaminister, et ei nimeta enam mitte kunagi mošeerünnaku toimepanija nime ja kutsus ka avalikkust üles rääkima ründaja asemel hoopis rünnaku ohvritest.

Ardern pöördus parlamendi poole araabiakeelse tervitusega as-salaam Alaikum ja kinnitas, et mošeerünnaku päev jääb igaveseks Uus-Meremaa kollektiivsesse mällu.

Peaminister avaldas lootust, et kohtuprotsess 28-aastase ründaja ei üle anna viimasele võimalust pälvida rohkelt avalikkuse tähelepanu, mida mees kindlasti soovib.

Kogu maailma on liigutanud peaministri Jacinda Arderni lohutav ja soe vastus riiki raputanud mošeerünnakule. FOTO: / AP / Scanpix

Peaminister sõitis rünnakule järgneval päeval Christchurchi ja kohtus rünnakus hukkunud inimeste lähedastega, ta pea oli kaetud musta salliga ja ta kallistas ning hoidis kätt kümnetel moslemikogugkonna liikmetel.

«Rünnakust rääkides ei ole rõhutatud vihale ja vihkamisele, selle asemel on räägitud hakkamasaamisest, ülesaamisest,» ütles Aucklandi ülikooli professor Jennifer Curtin. «Peaminister on näidanud vaikset, tugevat liidrirolli ning olnud keskendunud rünnakust kõige enam puudutatud inimeste eest hoolitsemisele. Ründajat on mainitud vähe.»

Ardernit kiites ütlesid mitmed analüütikud, et ta on suutnud olla rahvale selles raskes olukorras kui ema ja rääkida rünnakust lohutavalt ja soojalt, mitte viha õhutavalt.

Kõigist reedel tapetud inimestest on tänaseks täielikult tuvastatud vaid 12, omastele on üle antud kuus surnukeha ja see on põhjustanud ohvrite lähedaste seas palju pahameelt, sest islami tava järgi tuleks surnud matta surmale järgneva 24 tunni jooksul.

«Politsei on vägagi teadlik perede pahameelest tuvastamiseks kuluva aja üle,» teatas politsei avalduses ja lisas, et praeguseks on viidud läbi kõigi 50 hukkunu lahkamine, kuid tuvastatud on vaid 12 ohvrit.