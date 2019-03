Hollandi polisei küsitleb trammitrünnakuga seoses kolme inimest

Vahi alla on võetud 37-aastane türklane Gokmen Tanis, kes kahtlustuse kohaselt avas eile Hollandi linnas Utrechtis trammis tule ja tappis kolm inimest. Rünnakus sai viga veel viis inimest.

«Rääkides kolmest kahtlusalusest, kes eile toimunud rünnakuga seoses vahistati, saame öelda, et nad on endiselt vahi all ja seisavad endiselt silmitsi kahtlustusega,» ütles Utrechti linna politsei Twitteris.