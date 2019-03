Brexitist väsinud eurooplased nõuavad Londonilt selgust

Euroopa Liidu eesistuja Rumeenia hinnangul on viimaste päevade arengud muutnud raskemaks ennustamise, mis võib selle nädala Euroopa Ülemkogul Brexitiga seoses juhtuma hakata.

«Praegu on suurim küsimus see, et olukord muutub üha udusemaks,» lausus Rumeenia Euroopa asjade minister George Ciamba.

Rumeena ministri märkused järgnevad Briti alamkoja spiikri John Bercow teatele, et Briti valitsus ei saa ELiga sõlmitud lahkumislepet oluliste muudatusteta kolmandat korda kojas hääletusele panna.

May plaanis ebapopulaarse lahkumisleppe enne neljapäevast ELi tippkohtumist taas parlamendile esitada. Peaminister on püüdnud viimastel päevadel veenda oma kaks korda leppe vastu hääletanud Konservatiivse Partei saadikuid seda viimaks toetama.

«Me vajame Londonist suuremat selgust. On selge, et selgust pole,» ütles Ciamba.

Suurbritannia peaministrit tabas eile ränk hoop, kui Briti alamkoja spiiker John Bercow teatas, et valitsus ei saa Brexiti-lepet kolmandat korda hääletusele panna, kui selles pole tehtud märkimisväärseid muudatusi. FOTO: TOBY MELVILLE / REUTERS / Scanpix

Brexitist väsinud Euroopa Liidu tuumikriigid Saksamaa ja Prantsusmaa nõudsid täna, et London ütleks neile selgelt, mida ta Brexitist tahab, ning hoiatas, et blokil pole mingit tahtmist toetada Ühendkuningriigi lahkumise edasilükkamiseks hägust plaani.

«Oleme nendest kõnelustest rampväsinud ning ootan Briti valitsuselt selgeid ja täpseid ettepanekuid selle kohta, miks pikendamine on vajalik,» ütles Saksamaa Euroopa asjade minister Michael Roth Brüsselis toimuvatele kõnelustele saabudes.

«Mul pole mingit isu pidada Brexiti asjus sisutühje arutelusid ja läbirääkimisi. Palun tehke asi ära, kallid sõbrad Londonis, tehke asi ära. Kell tiksub.»

«Me ei taha Ühendkuningriiki karistada, kuid oleme aeg-ajalt kuulnud Londonist kriitikat, et EL on liiga dogmaatiline, liiga paindumatu. Arvan, et see on täielik jama. Oleme astunud Suurbritannia suunas suuri samme,» lausus ta.

Londonis kogunesid täna nii Brexiti pooldajad kui Euroopa Liidust lahkumise vastased. FOTO: Alberto Pezzali / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Prantsusmaa Euroopa asjade minister ütles samuti, et Ühendkuningriik peab oma tulevikus selgusele jõudma.

«Briti parlamendi saadikud ütlesid ei leppeta Brexitile ja ei realistlikule leppele. Nad peavad muutma oma meelt ühes nendest kahest võimalusest», lausus Nathalie Loiseau.

«Kui otsust ei tule, siis tuleb 29. märtsi tähtaeg ja siis tuleb leppeta variant. Kui Britid midagi ei otsusta, siis nad otsustavad leppeta lahkumise kasuks,» lisas ta.

Loiseau võttis kokku kaks aastat kestnud läbirääkimiste järel Euroopat valdava väsimuse: «Praegu peab Brexiti käsitlemiseks olema huumorimeelt,» sõnas ta.

«Meil on hea tahe olemas, kuid meil tuleb tegeleda ka muude asjadega ning meil on kodanikud ja firmad, kelle jaoks on ebakindlus talumatu,» sõnas Prantsuse minister.