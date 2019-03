Vaktsineerimisvastane Itaalia poliitik nakatus vaktsiiniga välditavasse haigusesse

Fedriga on varem korduvalt väljendanud oma vaktsineerimisvastasust ja oli selle poolt, et tühistada vaktsineerimise kohustuslikuks teinud seadus.

Kuigi sageli tundub, et tuulerõuged on haigus, mida põeb lapsepõlves suur hulk lastest, siis tegelikult on tegemist vaktsiiniga välditava haigusega. Kuna lapsevanemad arvavad, et tegemist on kerge haigusega, siis lapsi tuulerõugete vastu sageli ei vaktsineerita. Täiskasvanueas tuulerõugetesse nakatumine on aga eriti ohtlik.