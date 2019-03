Trumpi advokaati kahtlustatakse välisagendina tegutsemises

Täna avalikustatud kohtudokumendid kinnitavad, et Mueller soovis 2017. aasta 18. juulil saada ligipääsu Coheni isiklikule meilikontole. Muelleri palve aluseks oli kahtlus, et Cohen on rikkunud mitmeid seadusi, muu hulgas jätnud ennast registreerimata välisagendina.

Kuna kohtudokumentidest selgub, et Mueller veenis juba 2017. aastal kohtunikku Coheni meilikontole ligipääsu saama, oli Cohen uurimise all juba aasta varem kui seni arvatud.

Dokumentidest ei selgu, milles Cohenit täpsemalt kahtlustati. Teadaolevalt sai Trumpi üks lähedasemaid liitlasi 2017. aastal konsultatsioonide eest raha Lõuna-Korea lennundusfirmalt ja Kasahstani pangalt.

Andmetest selgub, et Muelleri meeskond uuris Coheni Gmaili meilikontot, et leida, kas advokaat on saanud välisriikide valitsustelt või ettevõtetelt hüvesid või kas Cohen on nende heaks töötanud.

Kohtudokumendid avaldas New Yorgi föderaalkohus, kus Cohen end eelmisel aastal kampaaniarahastuse reeglite rikkumises ja isiklikes majanduskuritegudes süüdi tunnistas.

Varem ei olnud teada, et Cohenit kahtlustati välismaalaste esindamises ilma sellest USA võimudele teatamata. Cohenile mõisteti olemasolevate süüdistuste alusel kolme aasta pikkune vabadusekaotus, mis algab mais.