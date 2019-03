Austraalia peaminister taunis Türgi presidendi "vastutustundetuid" sõnu

Erdoğan nimetas kohalike valimiste kampaaniaüritusel massimõrva rünnakuks islami ja Türgi vastu ning hoiatas moslemivastaseid austraallasi, et nad "saadetakse tagasi kirstudes", nagu nende vanaisad verisest Gallipoli lahingust Esimese maailmasõja ajal.

Gallipoli lahingus sai Türgi Osmani impeeriumi vägedega võideldes surma üle 8000 austraallase ning sellel on Austraalia ühismälus tähtis koht.

"Ma ootan, ning palusin, et neid kommentaare selgitataks, et nad tagasi võetaks," märkis Morrison, kel seisavad lähinädalatel ees pingelised valimised.

Morrison kutsus Türki reisivaid austraallasi säilitama tervet mõistust ning hoiatas, et reisisoovitused Türgi osas vaadatakse üle.

"Ma ootan enne järgmisi samme ära Türgi valitsuse reaktsiooni, kuid võin teile öelda, et kõik võimalused on laual," lisas Morrison.

Gallipoli lahinguväljal oleval memoriaalil on jäädvustatud Atatürki sõnad: "Johnnied ja Mehmetid ei erine millegi poolest .... olles kaotanud oma elu sellel maal, on nad saanud ka meie poegadeks."

Asepeaminister Winston Peters hoiatas esmaspäeval, et tapatalgute säärane politiseerimine seab ohtu Uus-Meremaa inimeste tuleviku ja julgeoleku nii kodu- kui välismaal ning on täiesti ebaõiglane.

Peters teatas teisipäeval, et sõidab sel nädalal Ankara kutsel Türki, et osa võtta Islami Koostööorganisatsiooni erikohtumisest.

"See ei ole isoleeritud sündmus, see on midagi enam organiseeritut," lausus Erdoğan Türgi lääneosas Çanakkales peetud kampaaniaüritusel.