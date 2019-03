Trumpi poeg sarjas Briti peaministri Brexiti strateegiat

Euroskeptilise Daily Telegraphi arvamusloos kritiseeris Donald Trump noorem Briti valitsusjuhi plaani Brexit edasi lükata, mis väidetavalt andvat märku, et demokraatia Ühendkuningriigis on sisuliselt surnud.

"Proua May eiras minu isa soovitust ning lõpuks on protsess, mis pidanuks aega võtma mõned lühikesed kuud, muutunud aastatepikkuseks patiseisuks, jättes Briti rahva määramatusse," kirjutas Trump.

"Nüüd on pea kogu aeg ära kasutatud ja pea kõik on kaotatud -- just nõnda nagu Euroopa eliit lootis."

Nädal varem võttis Brexiti teemal sõna ka USA president ise, öeldes, et May ei kuulanud tema nõuandeid, kuidas tuleb läbi rääkida. Ühtlasi väljendas president Trump oma üllatust selle üle, "kui halvasti on kõik läinud".

Suurbritannia pidi Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil, ent vaevleb praegu pikaleveninud poliitilises kriisis, mida selle osas ette võtta.

Peaminister taotleb neljapäeval algaval Euroopa Ülemkogul ilmselt Brexiti edasilükkamist, olles kaks korda kaotanud parlamendis hääletuse ebapopulaarse lahkumisleppe üle, mille ta mullu ühendusega kokku leppis.

Trump noorem nimetas May taolist sammu oma Telegraphi artiklis rahva tahte eiramiseks.

"2016. aastast saadik on Theresa May lubanud enam kui 50 erineval korral, et Suurbritannia lahkub EL-ist 29. märtsil 2019," tõdes Trump. "Ta peab järgima seda lubadust."

Presidendi poja sõnul on see teema ameeriklastele tähtis, sest "Brexit on näide sellest, kuidas eliit üritab alla suruda rahva tahet, kui talle võimalus antakse".