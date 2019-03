Inimõiguslased süüdistavad Ühendriike sõjakuritegudes

Raport «Varjatud sõda Somaalias» uuris viit USA õhurünnakut Alam-Shabelle’i piirkonnas pealinn Muqdisho lähistel, mis korraldati nii lennukite kui droonidega Reaper. Kokku on USA Somaalias korraldanud üle 100 õhurünnaku.

Piirkond on endiselt suuresti äärmusrühmituse al-Shabaab kontrolli all ning rühmituse kõrvaldamine on olnud alates 2007. aastast USA Aafrika väejuhatuse (AFRICOM) üheks peamiseks eesmärgiks.

Amnesty International kogus oma uurimise käigus tõendeid 150 inimeselt. Läbi viidi intervjuusid nii silmast silma kui ka telefoni teel. Suheldi rühmituse aladel elavate tunnistajate, ohvrite sugulaste ja USA relvajõudude ekspertidega. Samuti uuriti satelliidipilte.

Al-Shabaabi võitlejad Somaalias. FOTO: Mohamed Sheikh Nor / AP / Scanpix

Organisatsiooni sõnul paistab, et rünnakutega rikuti rahvusvahelist humanitaarõigust. Amnesty kutsus USA valitsust läbi viima sõltumatu ja põhjalik uurimine raporti järelduste osas.

Ehkki AFRICOM kinnitas, et vähemalt neli uuritud rünnakutest tõepoolest toimusid, eitati tsiviilisikute tapmist ning väejuhatus teatas avalduses, et tsiviilohvrite ära hoidmise nimel tehakse tõsiseid jõupingutusi. Amnesty süüdistustele vastates öeldi, et USA luureandmete kohaselt ei olnud rünnakutes ühtki tsiviilohvrit.

Inimõigusorganisatsioon usub endiselt, et nende tõendid on edasise uurimise korraldamiseks piisavalt tugevad. Somaalia päritolu uurija Abdullahi Hassan ütles Deutsche Wellele: «Oleme 100 protsenti kindlad, et meie poolt uuritud viie rünnaku käigus tapeti 14 tsiviilisikut ja veel vähemalt kaheksa sai vigastada.»

Kuna uurimise all oli vaid sajast USA õhurünnakust vaid viis, siis usub Amnesty, et tegelik tsiviilohvrite arv on oluliselt kõrgem. Samas tunnistavad uurijad, et täiemahuline uurimine saab olema väga keeruline. Raskeks nimetati ka tõendite kogumist Somaalias, sest rünnakute toimumispaika kontrollib al-Shabaab.

USA korraldas 2017. aastal rühmituse vastu 35 õhurünnakut, eelmisel aastal rünnati neid 47 korral ning selle aasta esimese kolme kuu jooksul on äärmuslasi rünnatud juba 24 korda.

USA president Donald Trump. FOTO: Zumapress/Scanpix

Kuigi USA sõjaväelased on Somaalias alates 2007. aastast kohal olnud, siis õhurünnakute arv on president Donald Trumpi ametiajal kolmekordistunud. 2017. aastal andis Valge Maja Pentagonile õiguse laiendada võitlust al-Shabaabi vastu Somaalias.

Suured osad riigist nimetati piirkondadeks, kus käib aktiivne vastutegevus ning see tähendab, et õhurünnakute jaoks pole vaja enam kõrgema taseme heakskiitu ning AFRICOM saab otsuseid kiiremini langetada.