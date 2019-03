Juncker: Brexiti edasilükkamise otsust sel nädalal ilmselt ei tule

Briti peaminister Theresa May peaks esitama enne homme algavat ülemkogu Euroopa Liidule (EL) taotluse ühendusest lahkumiseks määratud 29. märtsi tähtaeg edasi lükata, aga Juncker ütles, et täna hommikuks ei olnud ta veel kirja saanud.

«Mul on mulje, et sel nädalal Euroopa Ülemkogul otsust ei tule ja tõenäoliselt peame me järgmisel nädalal uuesti kohtuma,» ütles Juncker Saksa raadiole Deutschlandfunk. «Proua Mayl ei ole milleski kokkulepet ei valitsuses ega parlamendis.»

Briti ringhääling BBC kirjutas täna Downing Streeti ametnikule viidates, et May kavatseb siiski täna Brüsselilt Brexiti lühikest edasilükkamist paluda.

Kuivõrd Briti parlament on Euroopa Liidust lahkumise leppes jätkuvalt ummikus, taotleb May lahkumise edasilükkamist, vahendas BBC.

«Peaminister ei küsi pikka pikendust,» ütles Briti valitsuse ametnik enne ELi tippkohtumise algust Brüsselis. «On põhjust anda parlamendile veidi rohkem aega, et leppida kokku edasistes sammudes, kuid selle riigi rahvas on oodanud nüüdseks pea kolm aastat.»

Brexiti-saagast väsinud Euroopa liidrid nõuavad Londonilt täpsemat selgitust, mida Brexitiga teha tahetakse, ja on hoiatanud, et Ühendkuningriik võib endiselt lahkuda blokist 29. märtsil ilma leppeta.

May proovib Brexiti protsessi üle kontrolli hoida pärast seda, kui parlament lükkas lahkumisleppe möödunud nädalal teistkordselt tagasi. May on seisukohal, et leppeta Brexiti majanduskahju vältimiseks tuleks Brexit edasi lükata.