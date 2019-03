Britid palusid Euroopa Liidult Brexiti edasilükkamist

Briti peaminister Theresa May ütles täna parlamendile, et kirjutas Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale Donald Tuskile kirja, milles informeeris teda soovist lükata Brexit edasi 30. juunini.

Samas kinnitas May, et Brexiti pikaajalisemaks edasilükkamiseks ta valmis ei ole.

«Ma ei taha pikka edasilükkamist,» lausus peaminister, hoiatades, et pikem edasilükkamine tähendaks, et Suurbritannia peab korraldama mai lõpus sarnaselt ülejäänud 27 ELi liikmesriigiga Euroopa Parlamendi valimised.

«Mõte, et selle riigi inimestel tuleks kolm aastat pärast ühendusest lahkumise poolt hääletamist paluda valida uusi eurosaadikuid, on ma usun, vastuvõetamatu,» ütles May. «Peaministrina ei ole ma valmis lükkama Brexitit kaugemale 30. juunist.»